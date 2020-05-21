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تراجع صادرات كوريا 20% في أول 20 يوما من مايو بسبب كورونا

21
MAY
2020
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تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 20.3%، على أساس سنوي في الأيام العشرين الأولى من مايو، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وتفيد بيانات للجمارك الوطنية، نشرت اليوم الخميس، بأن الشحنات الخارجية بلغت 20.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 مايو الجاري.
 
كما انخفض متوسط الصادرات اليومية، خلال 20 يوما بنسبة 20.3%، على أساس سنوي.
 
وجاءت هذه البيانات، وسط مخاوف متزايدة من أن الوباء سيضر بصادرات دولة، تشغل المركز الرابع في قائمة أكبر اقتصادات آسيا.
 
وحسب قطاعات الاقتصاد الكوري الجنوبي، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر رئيسي في التصدير، بنسبة 13.4%، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 58.6% خلال فترة الـ 20 يوما بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.
 
وبحسب الدول، فقد انخفضت الشحنات إلى الصين بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24.1%.
 
وعرقل فيروس كورونا المستجد، التجارة وأوقف الإنتاج في جميع أنحاء العالم، وقامت معظم دول العالم بإغلاق حدودها بالكامل.
روسيا اليوم
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