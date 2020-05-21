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بوتين: روسيا مكتفية ذاتيا بالغذاء

21
MAY
2020
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالقطاع الزراعي في روسيا، وقال إن روسيا تزود نفسها بشكل كامل بالمنتجات الغذائية الأساسية، كما أنها واحدة من المصدرين الأساسيين لعدد من المنتجات.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي جرى اليوم الأربعاء برئاسة بوتين حول الوضع في الزراعة والصناعات الغذائية في روسيا في ظل أزمة كورونا.
 
وأضاف أن "قطاع الصناعة الزراعي في روسيا اكتسب زخما في السنوات الأخيرة، وعزز مكانته كصناعة حديثة عالية التقنية وذات إمكانات جيدة لنمو الجودة".
 
وكمثال على المجالات الزراعية الناجحة أشار بوتين إلى قطاع الحبوب، حيث تجاوز محصول الحبوب مستوى 100 مليون طن لست سنوات متتالية.
 
وقال: "لدينا هذا العام مؤشرات جيدة للمحصول"، معربا عن شكره وتقديره للمزارعين والمؤسسات الزراعية على النتائج المهمة للبلد بأسره.
 
وأكد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم في القطاع الزراعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصادات العالم، بما في ذلك روسيا.
 
وفيما يتعلق بتداعيات كورونا على القطاع الزراعي في روسيا، يرى الرئيس بوتين أن انخفاض الطلب على المنتجات الزراعية لن يكون ملحوظا ولن يؤثر بشكل كبير على وضع الصناعة الغذائية.
 
ودعا الرئيس الروسي إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الروسية في الأسواق العالمية، بحيث تبقى هذه المنتجات تحظى بطلب متزايد في روسيا وفي الأسواق الخارجية.
 
كذلك كلف الرئيس الروسي الحكومة بدراسة مسألة نقل السمك من موانئ الشرق الأقصى الروسي إلى أقاليم أخرى عبر ممر الملاحة الشمالي.
Reuters
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