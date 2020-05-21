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البنك الدولي: عشرات الملايين ستجد نفسها في فقر مدقع بسبب كورونا

21
MAY
2020
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رأى رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن ما يصل إلى 60 مليون شخص حول العالم قد يجدون أنفسهم في فقر مدقع بسبب وباء الفيروس التاجي.
 
وقال مالباس في مؤتمر عبر الهاتف: "تقديرنا هو أن ما يصل إلى 60 مليون شخص سيجدون أنفسهم مدفوعين إلى فقر مدقع، الأمر الذي سيقضي على كل التقدم الذي تحقق للقضاء على الفقر في السنوات الثلاث الماضية. توقعاتنا تظهر حلول ركود عميق".
 
ولفت المسؤول المالي الدولي إلى أن البنك الدولي يحاول عدم الوقوف جانبا، بمنح قروض لـ 100 دولة.
 
وكشف مالباس أن البنك تعهد بمنح قروض بقيمة 160 مليون دولار حتى منتصف عام 2021.
 
وأشار في الوقت نفسه إلى أن جهود البنك الدولي ليست كافية، داعيا البلدان الدائنة إلى الانضمام إلى مبادرة مجموعة العشرين، التي أعلنت وقفا لتسديد ديون عدد من البلدان النامية.
روسيا اليوم
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