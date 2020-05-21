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أسعار النفط ترتفع بدعم هبوط المخزونات الأميركية

21
MAY
2020
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صعدت أسعار النفط، الأربعاء، بعد الإعلان عن هبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيًدتها مخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وهوامش أرباح ضعيفة لقطاع التكرير.
 
 
وتواصل العقود الآجلة للنفط التعافي من مستوياتها الضعيفة، التي هوت إليها مؤخرا مع تراجع إنتاج الخام بوتيرة أسرع من المتوقع وهوما يقلص تخمة في المعروض تسببت في امتلاء منشآت التخزين.
 
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.10دولار، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 35.75 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود الخام الأميركي 1.53 دولار، أو 4.8 بالمئة، لتغلق عند 33.49 دولار للبرميل.
 
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما تراجعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل.
 
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع الطلب، وقد يؤجل ضعف هوامش أرباح التكرير تعافيا للطلب.
 
ومما يقيد مكاسب النفط استمرار القلق حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وخصوصا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.
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