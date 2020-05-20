بسبب وزير الخزانة.. أسعار النفط الأميركي ترتفع

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أغلقت أسعار الخام الأميركي على ارتفاع، الثلاثاء، بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنه يدعم تمديد بعض الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاقتصاد، بينما أنهى خام برنت الجلسة منخفضا بفعل مخاوف من أن تخفيضات غنتاجية ربما لن تكون كافية.

وصعد النفط لبضع جلسات عقب تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام من منتجين كبار لكبح الإمدادات، ومع تعافي الطلب بعد أن عمدت حكومات حول العالم إلى تخفيف القيود الرامية لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، التي ينقضي تداولها اليوم، مرتفعة 68 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 32.50 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود يوليو، التي جرى تداولها بأحجام كبيرة 0.5 بالمئة إلى 31.96 دولار للبرميل، لكن عقود خام برنت القياسي العالمي تراجعت 16 سنتا، أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 34.65 دولار للبرميل.

وارتدت السوق عن مكاسبها الأولية وتحولت إلى الهبوط بعد أن واجه منوتشين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أسئلة حادة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، لكنها حصلت على دفعة بعد أن قال منوتشين إنه مستعد لدراسة تمديد وتعديل برنامج لإقراض المشاريع الصغيرة.

وصعدت أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة الماضية مع قيام ولايات أميركية بتخفيف إجراءات العزل العام ومع تراجع الإنتاج العالمي من الخام.