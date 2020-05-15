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مصر تحدد شروط ومعايير عودة عمل الفنادق ضمن خطة التعايش مع كورونا

15
MAY
2020
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انتهت وزارة الصحة والسكان المصرية من وضع معايير التعايش مع فيروس الكورونا، داخل الفنادق والقرى السياحية.
 
وعلى رأس هذه المعايير، تقدم الفنادق الراغبة في استئناف العمل بطلب إجراء مراجعة وتفتيش "Audit"، وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش، تصدر له شهادة السلامة الصحية. ويتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
 
كما يتم تعديل نظام التسكين داخل الغرف، بحيث لا تتجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد بالغرفة العائلية، مع توفير توعية حول طرق منع انتشار العدوى.
 
ولا تزيد حمولة المصعد على 50 % من قدرته الاستيعابية، مع توفير الكمامات والمواد المطهرة، والتأكد من التزام العاملين بإجراءات الوقاية، وأيضا توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.
 
كما سيتم توزيع التسكين بالفندق، بحيث تكون غرفة بها نزلاء والمجاورة لها خالية، مع وضع ديسبينسر كحولي أمام كل غرفة، ومنع إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلي بالفندق وحفلات الترفيه.
 
وضمن المعايير، عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء.
 
كما ألزمت خطة التعايش الفنادق بالفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
 
إضافة إلى إجراء الاختبار السريع كشرط أساسي لاستقبال النزلاء الأجانب في الفنادق، مع اشتراط إجراء اختبار "PCR" قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ48 ساعة، واحضار شهادة تفيد سلبية العينة.
 
كما يتم تخصيص فندق صغير في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.
 
ويقوم الفندق بتحرير خطاب إفادة بعدد العاملين والنزلاء الذين تم توقيع الاختبار الطبي عليهم، ويتم بموجبه محاسبة الفندق على الاختبارات التي تم إجراؤها بالتنسيق مع وزراة الصحة والسكان.
 
كما ستشغل الفنادق 50 % كحد أقصى من العمالة بها، مع إجراء الاختبار السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، وتكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما، ومنع العاملين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من العمل في احتكاك مباشر مع النزلاء.
روسيا اليوم
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