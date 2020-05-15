الدولار ينخفض لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

A + A -

تراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوى في 3 أسابيع، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب، حيث تسبب تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين والمخاوف بشأن موجة ثانية من كورونا في إثارة قلق المستثمرين.

وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.10% إلى 100.36 نقطة، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وبلغ اليورو أيضا أدنى مستوى في نحو 5 أسابيع مقابل الفرنك السويسري عند 1.502 فرنك، إذ تفرض الأزمة ضغوطا على العملة الموحدة. واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0804 دولار.

ومع انحسار الآمال في تعاف عالمي سريع من الجائحة، يستعد الدولار الأسترالي، الشديد التأثر بالتجارة، لإنهاء خمسة أسابيع من المكاسب، بانخفاض بنسبة 1% ، مما يمثل أول خسارة أسبوعية له منذ أوائل أبريل الماضي.

والدولار مرتفع نحو نصف بالمئة مقابل الين الياباني هذا الأسبوع ونصف بالمئة مقابل سلة من العملات.