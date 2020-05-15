الصين تصادر "الشحنة المحرمة".. أكبر عملية بتاريخها

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ضبطت الشرطة الصينية شبكة مزوري عملة وصادرت أموالا مزيفة بقيمة إسمية تبلغ 422 مليون يوان (55 مليون يورو)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة.

ويمثل هذا المبلغ أكبر قيمة إسمية مزيفة للعملة تتم مصادرته منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حسب ما قالت وزارة الأمن العام في بيان.

واعتقلت الشرطة الصينية خلال عملية نفّذتها، 16 مشتبها بهم بمقاطعتي هيلونغ جيانغ (أقصى الشمال) وقوانغدونغ (أقصى الجنوب).

ولم يحدد البيان تاريخ العملية، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيق استمر 3 أشهر بدءا من نهاية العام 2019.