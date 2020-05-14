living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة الروسية تخصص حزمة دعم لشركات الطيران

14
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خصصت الحكومة الروسية 23.4 مليار روبل (316 مليون دولار) لدعم شركات الطيران المحلية، التي تعاني من خسائر فادحة نتيجة للقيود التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا.
 
وجرى الإعلان عن حزمة الدعم اليوم الخميس، حيث تم نشر بيان بهذا الشأن على موقع الحكومة الروسية، وجاء الإعلان بعد اجتماع عقد أمس برئاسة الرئيس الروسي لبحث قطاع الطيران الروسي.
 
ووفقا للوثيقة فإنه سيتعين على شركات النقل الجوي توجيه ما لا يقل عن 60% من الأموال على أجور موظفيها، فيما يمكن إنفاق الباقي على نفقات أخرى مثل برامج الليزينغ والأنشطة التشغيلية الأخرى.
 
وستحصل شركات الطيران على الدعم الحكومي بعد مضي 20 يوميا على التقدم بطلب لوكالة النقل الجوي الروسية.
 
وأجبر انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس على وقف معظم النقل الجوي، من جهتها علقت روسيا رحلات الركاب الدولية منذ نهاية مارس الماضي.
 
أما رحلات الركات في روسيا فقد تراجعت بنسبة 88% بسبب أزمة كورونا، ومع انخفاض الرحلات الداخلية تواصل شركات الشحن الجوي تنفيذ رحلات محددوة جدا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout