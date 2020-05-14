الأمم المتحدة تحذر من انكماش الاقتصاد العالمي في 2020

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قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة في 2020، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في فرض قيود صارمة على النشاط الاقتصادي، وزيادة الضبابية وأوقدت شرارة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.وقال تقرير من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمنظمة، إن من المرجح أن يكون تعافي الناتج الاقتصادي تدريجيا فحسب في 2021.

وكانت الإدارة قد توقعت في يناير، نمو الاقتصاد العالمي بين 1.8 و2.5 بالمئة هذا العام، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يفقد الناتج الاقتصادي العالمي حوالي 8.5 تريليون دولار في 2020 و2021، ليمحو تقريبا مكاسبه التي تراكمت على مدى السنوات الأربع السابقة".

وأصاب فيروس كورونا المستجد، المتسبب في مرض "كوفيد-19" التنفسي، حوالي 4.3 مليون شخص في أنحاء العالم، وأودى بحياة ما يربو على 291 ألفا، بحسب أرقام جمعتها رويترز.

وقالت الإدارة "معركة الجائحة - إذا طالت وأصبح ثمنها الاقتصادي باهظا - ستعيد تشكيل التجارة والعولمة على نحو جذري".

وحذر التقرير من فقد واسع النطاق للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في أنحاء العالم جراء الجائحة، مضيفا: "وفقا للتقديرات الأساسية، فإن 34.3 مليون شخص سينزلون عن خط الفقر المدقع هذا العام، وستسهم الدول الإفريقية بنسبة 56 بالمئة من هذه الزيادة."