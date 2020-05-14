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الإمارات.. "القابضة" تعتزم الاستحواذ على نصف شركة "الظاهرة"

14
MAY
2020
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أعلنت شركة القابضة "ADQ" - إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية غير النفطية لإقتصاد إمارة أبوظبي - عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 50% من شركة "الظاهرة"، إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.
 
وسوف تساهم عملية الاستحواذ هذه، الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، في توسيع نطاق استثمارات "القابضة" - ADQ - وتعزيزها في مجال الأغذية الزراعية، والتي تتضمن أيضاً استثماراتها في كلٍ من شركة "أغذية" ش.م.ع. وشركة "الفوعة" وشركة "سلال".
 
يذكر أن شركة "الظاهرة"، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها. وتتواجد "الظاهرة" في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقا حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.
 
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة": "يحظى مجال الزراعة والأغذية بأهمية استراتيجية في"القابضة" نظراً لتسارع نموه ومساهمته في تحقيق الأجندة الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي.
 
وقد تمكّنت شركة "الظاهرة" منذ تأسيسها بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1995 من تحقيق النمو لتصبح شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأغذية والأعلاف، كما تعد الشركة ركيزة محورية في مسيرة الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي ولدولتنا بشكل عام.
 
وأضاف أن "الظاهرة" سوف تساهم في تكثيف جهودنا الحالية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمال "القابضة" /ADQ/ بمجال إنتاج الأغذية وتوزيعها.
 
"وفي الوقت ذاته، فإن استثمارنا في الظاهرة سيمكنها من توسعة نطاق أعمالها وحضورها، كما سيدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء، لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية".
 
آفاق نمو
 
من جانبه، قال خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "الظاهرة": "نرحّب باستثمار "القابضة" /ADQ/ في "الظاهرة"، ونحن سعداء بآفاق النمو التي سيثمر عنها هذا التعاون.
 
وأضاف أن ذلك "يأتي ذلك في الوقت الذي تلتزم فيه "الظاهرة" بالتوسع عالمياً في مجال الزراعة ومعالجة الإغذية الزراعية، وتطوير سلسلة القيمة المتكاملة التابعة لنا، بما يمكننا من تلبية احتياجات الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
 
وبحسب الدرعي، سوف تستفيد "الظاهرة" من هذا التعاون مع "القابضة" /ADQ/ كشريك موثوق يمتلك عمليات واسعة النطاق وموارد عالمية المستوى، حيث سيمكّنها ذلك من تسخير خبرات المجموعة لتحقيق رؤية الأمن الغذائي لحكومة أبوظبي والتي أصبحت اليوم ذات أهمية أكبر من أي وقت مضى.
 
وتدير "الظاهرة" أراضٍ زراعية مروية تمتد على مساحة 350 ألف فدان في مناطق محتلفة من جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة، مثل الدانوب وكولورادو والنيل، حيث تعتمد أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة.
 
وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت الشركة من القيام باستثمارات بارزة في مجال اللوجستي، بهدف ضمان امتلاك شبكة قوية من وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحرية للبضائع.
 
كما تمتلك "الظاهرة" وتدير 15 مصنعاً ومنشأة مزوّدة بأحدث معدات معالجة وتعبئة الأعلاف، والتي تساهم من خلالها في تلبية احتياجات شركات منتجات الألبان وشركات تربية الماشية.
 
كما تقوم الشركة بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الحبوب التي تقوم بتجارتها بفضل البنية التحتية التي تمتلكها الشركة.
 
وتقوم الشركة بتشغيل ثلاثة مصانع لضرب الأرز بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الأرز سنوياً في كلا من الهند وباكستان والامارات وتحديدا في مدينه خليفه الصناعيه "كيزاد"، التابعة لـ "موانئ أبوظبي" إحدى الشركات التابعة لـ "القابضة" /ADQ/.
 
وتمتلك "الظاهرة" حصصاً في ثلاثة مصانع لطحن الدقيق والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 500 ألف طن في كلٍ من اليونان وبلغاريا. بالإضافه إلى معصره لإنتاج زيت الزيتون بطاقة انتاجية 10 آلاف طن سنويا في المغرب، ومزارع ألبان في صربيا والإمارات بعدد 20 ألف رأس من الأبقار بطاقه انتاجية ٨٠ مليون لتر من الحليب سنويا.
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