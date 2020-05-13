living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شهران.. وبوينغ لم تبع "طائرة واحدة"

13
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تبع شركة "بوينغ" طائرة تجارية واحدة، بل وشهدت إلغاء طلبات 108 طائرات في أبريل الماضي، بعدما أدى الانخفاض الحاد في السفر الجوي إلى شطب أي طلبية بين شركات الطيران لشراء طائرات جديدة.
 
وهذا هو الشهر الثاني من هذا العام الذي لم تتلق فيه "بوينغ" أي طلبيات، وهو مصير كان يبدو مستحيلا قبل وقت ليس ببعيد.
 
كما أوضحت "بوينغ"، الثلاثاء، أنه لم يعد من المؤكد استكمال الطلبيات على 101 طائرة أخرى، وأسقطتها من قائمة العمل المتراكم، التي انخفضت إلى أقل من 5000 طائرة.
 
وتسبب تفشي "كوفيد – 19" المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في انخفاض الحركة الجوية العالمية، وزاد من حدة الأزمة في "بوينغ" التي بدأت بحادثين قاتلين، وحظر طيران طائرتها الأكثر مبيعا "737 ماكس".
 
وتنزف شركات الطيران ماليا وتلغي آلاف الرحلات الجوية بينما ما زال المسافرون خائفين من السفر.
 
وأوقفت شركات الطيران 16 ألف طائرة، ما يقرب من ثلثي أسطول العالم، وأجلت تسليم طائرات اتفقت على شرائها قبل تفشي الجائحة.
 
وسلمت "بوينغ" ست طائرات فقط في أبريل، ليصل إجمالي التسليم للعام 2020 إلى 56 طائرة فقط.
 
ويقوض بطء عمليات التسليم ضخ سيولة في "بوينغ" لأن شركات الطيران تدفع جزءا كبيرا من ثمن الطائرة عند التسليم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout