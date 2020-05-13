قانون الأبطال.. 3 تريليونات دولار "لإنقاذ الولايات المتحدة"

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كشف الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، عن حزمة إنعاش اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار، هي الأكبر حتى الآن لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، وتأمين دفعات طارئة الى ملايين الأسر الأميركية.

والتشريع الذي يحمل اسم "قانون الأبطال" تم تقديمه في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديمقراطية، ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.

لكن القانون المكون من 1,815 صفحة واجه معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارئ.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا.

وسبق أن وقع ترامب 4 قوانين في الأشهر الأخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والإنعاش والأمان الاقتصادي"، الذي أقر في مارس، ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وتصف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون الجديد بأنه "كيرز رقم 2"، إذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل إلى 6 آلاف دولار للعائلة، في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأميركيين، الذين فقدوا وظائفهم.

وقالت بيلوسي خلال تقديم مشروع القانون "إننا نواجه أكبر كارثة في تاريخ أمتنا"، مضيفة أن على الكونغرس "التصرف بجرأة".

وأكدت "إذا لم نفعل ذلك، فهذا سيكلفنا مزيدا من الأرواح والوظائف لاحقا. عدم التحرك هو المسار الأكثر كلفة".

وعارض الجمهوريون في مجلسي النواب الشيوخ بسرعة ما وصفوه بأنه "قائمة أمنيات ليبرالية منتفخة".

وينص مشروع القانون على تمويل الانتخابات الأميركية، بما في ذلك توسيع التصويت المبكر وعبر البريد، وهي أمور يعارضها بعض الجمهوريين.

كما يخصص تريليون دولار للحكومات المحلية التي استنفدت إيراداتها في اطار مكافحة فيروس كورونا، و200 مليار دولار لـ"صندوق الأبطال" الذي يوفر بدل مخاطر للعمال الأساسيين.

وسجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".