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مصر.. "التجاري الدولي" يتبرع بـ7 ملايين دولار لمواجهة كورونا

11
MAY
2020
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تلقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خطابا من رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى سبعة ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا.
وهذا التبرع مخصص لفحوص فيروس كورونا المستجد، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر المتأثرة ماليا من الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات.
 
كذلك تبرع البنك بمبلغ 250 ألف دولار لدعم صندوق الاستجابة، التابع للاتحاد الأفريقي، في محاربة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
 
وأعرب عز العرب، خلال الخطاب، عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكافة المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: "إننا نحتاج جميعا اليوم أكثر من أي وقت مضى للتكاتف مع شعوب القارة الأفريقية في مواجهة عدونا المشترك كوفيد-19".
 
وأكد أن البنك التجاري الدولي يسعى لتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية تماشيا مع اتجاه الحكومة المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى افتتاح البنك لمكتب تمثيلي في إثيوبيا، واستحواذه على بنك كيني.
 
من جانبه ثمّن رئيس الوزراء مساهمات البنك الإيجابية التي لم تتوقف عن تلبية الاحتياجات الوطنية، بل امتدت آثارها إلى دعم متطلبات شعوب القارة الأفريقية.
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