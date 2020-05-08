تونس.. تخفيض جديد لأسعار الوقود

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أعلنت وزارة الطاقة التونسية، الخميس، أنه تقرر خفض أسعار الوقود 1.5 بالمئة بموجب آلية تلقائية جديدة لتعديل الأسعار، في تقليص هو الثاني خلال شهر واحد وسط تراجع أسعار النفط العالمية.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 2.005 دينار تونسي (0.6924 دولار) من 2.035 دينار، بدءا من غد الجمعة.

وفي الشهر الماضي، خفضت الوزارة الأسعار 1.5 بالمئة وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات.

وتتوقع تونس أن يصل دعم أسعار الوقود إلى 1.8 مليار دينار من أصل 4 مليارات دولار مرصودة لمجمل الدعم.

لكن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص فاتورة دعم الدولة لأسعار الوقود.

كان وزير المالية نزار يعيش أبلغ رويترز في وقت سابق أن التراجع الكبير لأسعار النفط في الفترة الأخيرة وفر حوالي 300 مليون دولار لتونس.