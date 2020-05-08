living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

9 مليارات يورو لإنقاذ "لوفتهانزا"

8
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت لوفتهانزا، الخميس، إنها تتفاوض مع صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني للحصول على تسعة مليارات يورو (9.71 مليار دولار) لإنقاذها، مؤكدة بذلك فحوى تقرير سابق من رويترز.
 
وأوضحت شركة الطيران أن "حزمة الاستقرار" تتضمن مساهمة رأسمالية عارية عن حقوق التصويت، وقرضا مضمونا وزيادة لرأسمال الشركة بما قد يُملك الحكومة حتى 25 بالمئة زائد سهم واحد.
 
وقالت الشركة في بيان للجهات التنظيمية "يواصل المجلس التنفيذي لشركة دويتشه لوفتهانزا المفاوضات بهدف ضمان الجدوى الاقتصادية للشركة في المستقبل بما يعود بالنفع على عملائها وموظفيها."
 
وأضافت أن بدائل شتى لزيادة رأس المال تخضع للنقاش، بما في ذلك زيادة القيمة الاسمية للأسهم، إذا اقتضت الضرورة، بعد إجراء خفض لرأس المال.
 
وتبلغ القيمة الاسمية لسهم لوفتهانزا 2.56 يورو. وستبلغ تكلفة حصة قدرها 25 بالمئة أقل من 500 مليون يورو عند هذا السعر.
 
وإذاعمدت لوفتهانزا إلى خفض رأس المال فإن هذا سيمكن الدولة من شراء 25 بالمئة بسعر أقل من ذلك.
 
وأغلقت أسهم لوفتهانزا مرتفعة 0.5 بالمئة إلى 7.86 يورو اليوم.
 
وسيتيح السعر الرخيص للأسهم الجديدة الصادرة لصالح الدولة أن تبيع ألمانيا حصتها سريعا مع تحقيق ربح فور استقرار أوضاع لوفتهانزا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout