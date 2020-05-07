living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصادرات الصينية تسجل انتعاشا في أبريل

7
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتعشت صادرات الصين في أبريل لتصل إلى 3.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لكن الخبراء حذروا من أنه من غير المحتمل أن تستمر القوة حيث أن جائحة الفيروس التاجي تقلل من الطلب العالمي.
 
وأظهرت بيانات حكومية الخميس أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة، في حين انخفضت واردات السلع الأمريكية بنسبة 11 في المئة ما يمثل انعكاسا لضعف الطلب الصناعي والاستهلاكي الصيني على الرغم من رفع معظم ضوابط مكافحة الفيروس.
 
وارتفع إجمالي الصادرات إلى 200.3 مليار دولار، وهو تحول من انكماش بنسبة 13.3 في المئة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.
 
وانخفضت الواردات بنسبة 13.7 في المئة عن العام السابق إلى 179.6 مليار دولار، وهو أسوأ من انخفاض الربع الأول بنسبة 2.9 في المئة.
 
وقال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير "كانت الصادرات أقوى بكثير مما كان متوقعا في أبريل لكن من المرجح أن تتراجع بشكل حاد هذا الشهر"، مضيفا "الأسوأ من ذلك أنه سيأتي على التجارة الصينية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
وسمحت الحكومة الصينية للمصانع وبعض الشركات الأخرى بإعادة فتحها منذ إعلان النصر على الفيروس في مارس، لكن الكثيرين يكافحون من أجل الوقوف على أقدامهم، وأغلقت أسواق التصدير الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا المتاجر وأبلغت المستهلكين بالبقاء في منازلهم.
 
وكانت التجارة على وشك الانتعاش بعد أن ألغت بكين وواشنطن بعض التعريفات الجمركية العقابية المفروضة على سلع بعضهما البعض في صراع على الفائض التجاري للصين وطموحات التكنولوجيا.
 
وجاءت الانتكاسة عندما أغلقت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم معظم أنشطتها الاقتصادية لمكافحة تفشي الفيروس.
 
ويحذر خبراء من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد يعاد فرضها إذا ما انهارت الهدنة بين الحكومتين، كما يخشى الكثيرون من ذلك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout