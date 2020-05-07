living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد تسريبات.. القطرية تعلن "قرارا" فرضه كورونا

7
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، الاستغناء عن عدد من الموظفين بسبب جائحة كورونا التي أحدثت شللا لصناعة الطيران على مستوى العالم.
وأرسلت الخطوط الجوية القطرية بيانا لوكالة الأسوشيتد برس، الأربعاء، تؤكد فيه تسريح العمال.
 
وذكر البيان "الأثر غير المسبوق الذي شهدته صناعتنا تسبب في تحديات كبيرة لجميع شركات الطيران وعلينا أن نعمل بشكل حاسم لحماية مستقبل شركتنا."
 
وعبرت الخطوط الجوية القطرية والباكر عن أمل الشركة في الاستعادة مجددا بالموظفين بمجرد خروج الطيران العالمي من الوباء.
 
وتمتلك الخطوط الجوية القطرية، التي بدأت العمل عام 1994، أسطولا يتألف من أكثر من 200 طائرة تقلع من مطار حمد الدولي الذي تم بناؤه مؤخرًا في الدوحة.
 
ومنذ تفشي وباء كورونا قامت الخطوط الجوية القطرية، بتسيير رحلات لإعادة مواطنيها، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الشحن الخاصة بها.
 
ولم تقدم الشركة أي أرقام عن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، لكن رسالة بريد إلكتروني للرئيس التنفيذي للشركة تم تسريبها عبر الإنترنت قالت إن الرقم سيكون "كبيرًا" وسيشمل عددا من أطقم الطائرات.
 
وكتب أكبر الباكر في المذكرة المؤرخة، الأحد: "تبدو النظرة العالمية لصناعتنا قاتمة والعديد من شركات الطيران تغلق أو تخفض عملياتها بشكل ملحوظ. الآن، علينا أن نواجه واقعًا جديدًا، يشهد إغلاق الكثير من الحدود، مما يجعل العديد من وجهاتنا مغلقة وتوقف الطائرات نتيجة لذلك، دون أي توقعات بحدوث تغيير فوري وإيجابي."
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout