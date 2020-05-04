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برنامج فلسطيني لدعم المشاريع الصغيرة في مواجهة كورونا

4
MAY
2020
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أعلن رئيس محلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني،الأحد، إن الصندوق أطلق برنامجا لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 25 مليون دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
 
وأضاف محمد مصطفى في بيان "في الوقت الذي تشكل فيه شريحة المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90 بالمئة من اقتصادنا الفلسطيني فإنها تواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضة لأن تكون من أكثر الشرائح تضررا من جراء الجائحة".
 
وأردف: "الأمر الذي وصل بهذه المشاريع والمنشآت إلى وضع أصبحت فيه بعضها غير قادرة على الاستمرار في عملها والإبقاء على عمالتها".
 
وأعلنت السلطة الفلسطينية حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ مارس الماضي لمدة شهرين لمواجهة انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية.
 
وبلغ عدد الحالات المسلجة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين 520 منها 167 في مدينة القدس إضافة إلى أربع وفيات، اثنتان منها في القدس أيضا.
 
ويتضمن برنامج "إسناد" الذي أطلقه الصندوق، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية والذي يدير استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، تقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بفترة سماح تصل إلى ستة أشهر لتتمكن من مواصلة أعمالها.
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