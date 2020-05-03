أكثر مطارات أوروبا نشاطا يعلن تأخر مشروع توسيعه

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أعلن مطار هيثرو، الجمعة، أن بناء المدرج الثالث في أكثر مطارات أوروبا نشاطا، سيتأخر مدة سنتين على الأقل لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح المطار، في تقرير حول نتائجه الأخيرة، أن "توسيع هيثرو يبقى نقطة أساسية في استراتيجيتنا على المدى الطويل، ما أن نقضي على كوفيد-19".

وأضاف "لكن نظرا إلى أزمة كوفيد-19 الراهنة وإجراءات الاستئناف المتواصلة، نتوقع أن تتأخر عملية التوسعة والاستثمارات المالية المرافقة لها بسنتين على الأقل".

وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لتوسيع مطار هيثرو في العام 2018 بعد تأخر استمر سنوات. ويشمل التوسيع بناء مدرج ثالث كان سيبدأ في العام 2022، على أن يستغرق أربع سنوات.

إلا أن ناشطين بيئيين، في فبراير، حققوا انتصارا في دعوى قضائية رفعوها، وأكدوا فيها أن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار التزاماتها الخاصة بشأن التغير المناخي عند إصدار قرارها. وقد استأنف مطار هيثرو الحكم.