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مصر.. الدولار يتراجع أمام الجنيه

1
MAY
2020
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سجل سعر صرف الدولار، اليوم الخميس، في مصر تراجعا مقابل الجنيه ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، رغم أزمة كورونا.
 
واختتم سعر صرف الدولار أمام الجنيه الشهر الرابع من العام الجاري على تراجع، حيث فقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري 28 قرشا، حيث سجل سعر صرف الدولار يوم 1 يناير 2020 نحو 15.97 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.
 
واستطاع الجنيه المصري تقليص قيمته امام الدولار خلال فترة انتشار وباء كورونا في البلاد والعالم، حيث كان منذ عدة أيام يسجل 15.80 و15.75.
 
ويقدم بنك مصر إيران أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.71 جنيه، فيما يقدم البنك الأهلي المصري، أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيه.
روسيا اليوم
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