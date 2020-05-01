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كم سيستغرق تعافي قطاع النقل الجوي في الإمارات؟

1
MAY
2020
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تتوقع الناقلتان الإماراتيتان "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" أن عودة الطلب على السفر جوا إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة كوفيد-19 قد تستغرق ثلاثة أعوام.  
 
وجاء ذلك بحسب ما نقله مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي عن الناقلتين، حيث قال المجلس إنه استضاف يوم الاربعاء مؤتمرا بالفيديو مع تيم كلارك، رئيس "طيران الإمارات" وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد للطيران".
 
وقال كلارك ودوغلاس خلال المؤتمر إنهما يعتقدان أن 85% من شركات الطيران في العالم تواجه خطر الإفلاس، وإنه بدون دعم حكومي فإنها قد تعلن إفلاسها قبل نهاية العام، وفقا لمجلس الأعمال.
 
كما حذرت الشركتان من أن تعافي الطلب على السفر من الركاب إلى مستويات ما قبل الأزمة قد يستغرق حتى عام 2023.
 
وتسببت جائحة كورونا في توقف شبه تام للسفر الجوي العالمي، وتحذر العديد من شركات الطيران من أنها قد تعجز عن تخطى الأزمة.
 
وفي ظل ذلك خفضت الشركتان الإماراتيان أجور الموظفين العاملين فيهما. وأبلغت حكومة دبي، المالكة لـ"طيران الإمارات"، شركة الطيران أنها ستدعمها ماليا لكي تتجاوز الأزمة.
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