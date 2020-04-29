نجيب ساويرس تعب من الحجر الصحي.. وهذا قراره

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أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الثلاثاء، أنه سيعود إلى مباشرة أعماله من مكتبه، بعدما تعب وسئم الحجر الصحي في المنزل.

وكتب ساويرس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أنا قررت أرجع المكتب يوم الحد (الأحد)...و اللى عايز ييجى (يأتي) ييجى و اللى خايف يقعد فى البيت ".

وتابع "كل واحد حر بس أنا خلاص ..مش جبت آخرى (لم أعد احتمل) ... لا.. عديت آخرى".

وتحدث ساويرس عن شروط للعمل في المكتب، وقال " هراعى الاشتراطات كلها ٣ متر وكمامات وتعقيم الخ الخ .... بس خلاص ....يا كده يا مستشفى نفسانى".

وكان ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم "للاتصالات، قد دخل في حجر منزلي منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا، وقال إن إنتاجيته انخفضت هناك بنسبة 50 في المئة.

ونادى ساويرس بضرورة العودة إلى العمل من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، وحذر من تداعيات خطيرة في حال استمرار الإغلاق.

ورد ساويرس على منتقديه ممن قالوا إنه يعرض عماله للخطر، إذ أوضح أن مؤسساته ملتزمة بالإغلاق الذي أعلنته السلطات في مصر لاحتواء فيروس كورونا، مشددا على أن موظفيه يعملون في البيت.

ودعا رجل الأعمال المصري من وصفها بـ"العقول الذكية" إلى ابتكار أساليب علمية تعيد عجلة الإنتاج وتتلافى في الوقت نفسه العدوى، مؤكدا أن المسألة "ليست مستعصية".