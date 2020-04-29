مليارات كورونا.. من يدفع الفاتورة؟

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كشفت منظمة الأمم المتحدة أن العالم بحاجة لتقديم مساعدات مالية وغذائية لتمكين نحو 10 في المئة من سكان العالم من الاستعداد صحيا لمواجهة فيروس كورونا.

المنظمة أكدت أن العالم بحاجة إلى 90 مليار دولار كمساعدات مالية لتوفير الغذاء والدواء لنحو 700 مليون شخص في أفقر دول العالم.

ويعد هؤلاء وفق الأمم المتحدة الأكثر ضعفا، ويتركزون في حوالي عشرين إلى ثلاثين دولة تتلقى بالفعل مساعدات إنسانية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن ثلثي المبلغ يمكن أن يأتي من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يمكن تمويل الباقي عبر زيادة المساعدات الحكومية للدول النامية

ووفق الأمم المتحدة سيلحق وباء كورونا أضرارا واسعة بدول شرق إفريقيا حيث سيتضاعف انعدام الأمن الغذائي مرتين في غضون ثلاثة أشهر.