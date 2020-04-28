A + A -

كشفت مصادر في شركة "لوفتهانزا" أن برلين وافقت على مساعدة شركة الطيران بحزمة إنقاذ قيمتها 9 مليارات يورو، مقابل حصة أقلية معطلة ومقعد أو اثنين في المجلس الإشرافي للشركة.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر"، إن ممثلين عن الحكومة والشركة الألمانية اتفقوا على تلك النقاط الرئيسية أمس الاثنين، لكن الرئيس التنفيذي لـ"لوفتهانزا" كارستن شبور لم يشارك في المباحثات بشكل رسمي.

وأضافت أن شبور يرغب في إبرام الاتفاق رسميا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمصادر، التي شاركت في المفاوضات، فإنه من المستبعد أن يعاد التفاوض بشأن الحزمة في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق قال مقربون من المسألة، إن "لوفتهانزا" تسعى للانتهاء من حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 10 مليارات يورو هذا الأسبوع، بعد أن أجبرتها أزمة فيروس كورونا على وقف تحليق معظم طائراتها.