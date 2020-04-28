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الفنادق التركية تشطب البوفيه المفتوح من قوائم خدماتها

28
APRIL
2020
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أفادت صحيفة "Ahaber" التركية اليوم، بأن أصحاب الفنادق في تركيا سيتخلون عن خدمة البوفيه المفتوح، لضمان السلامة الوبائية للسياح بعد عودة الفنادق للعمل.
 
وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرسوي، عن قواعد جديدة لعمل الفنادق ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يتم السماح بعودة السياحة الداخلية في أواخر شهر مايو.
 
ووفقا للقواعد الجديدة، سيتم إلغاء نظام البوفيه المفتوح، وسيستبدل بما يعرف بقائمة الطعام المتكاملة أو الشاملة. 
 
ووفقا للصحيفة، فقبل كل شيء، سيتم فتح الفنادق التي لديها شهادات خلو من فيروس كورونا المستجد وفي البداية، سيسمح للفنادق باستخدام نصف عدد الغرف لاستقبال النزلاء فقط، على أن يتم التقيد بالمسافة الاجتماعية داخل الفنادق.
 
وسيتم تخفيض عدد كراسي التشمس على الشواطئ إلى النصف ويمكن لبعض الفنادق أن تقدم للعائلات شاليها للمعيشة، وكذلك تخصيص كراسي استلقاء للتشمس على الشاطئ أو بالقرب من المسبح لكل شخص على حدة.
 
وسيتم اتخاذ بعض التدابير ليس فقط في الفنادق، بل وفي المقاهي والمطاعم وغيرها من المرافق الترفيهية في المنتجعات.
 
كما تقرر تشديد الرقابة على الموظفين والعاملين هناك حيث سيضطرون للخضوع لفحص طبي قبل بدء العمل كل يوم، والعمل بالقفازات والكمامات، وفي بعض الحالات يمكن استخدام ملابس واقية خاصة وستنطبق القواعد الجديدة على اليخوت، كما سيتم تخفيض عدد الركاب على متن السفن لضمان قواعد التباعد.
 
ونقلت الصحيفة عن إشبيل أكايا، عمدة مدينة أولا قوله: "نحن نستعد لإطلاق السياحة المحلية بحلول 15 مايو. أعتقد أن الشقق والفنادق البوتيك ستكون أكثر مرافق الإقامة، شعبية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الإقامة قد ترتفع".
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