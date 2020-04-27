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الصين.. انخفاض كبير في أرباح الشركات الصناعية في مارس

27
APRIL
2020
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قال مكتب الإحصاء الصيني، اليوم الاثنين، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت في مارس الماضي بنسبة 34.9% مقارنة بمستواها قبل عام إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).
 
ويأتي الانخفاض في مارس مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3% سجلته الشركات الصناعية في الصين في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، وهو يعد أكبر انخفاض منذ 2010.
 
وأظهرت بيانات المكتب، أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت في الربع الأول من 2020 بنسبة 36.7% على أساس سنوي إلى 781.45 مليار يوان.
 
وتشمل البيانات الشركات الصناعية الكبرى، التي تتجاوز إيراداتها السنوية مستوى الـ20 مليون يوان (حوالي 2.83 مليون دولار).
 
ويعكس انخفاض الأرباح الضغط المستمر على قطاع التصنيع الصيني، الذي تضرر بشدة بفعل تباطؤ الطلب العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وفي وقت سابق أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الصيني انكمش في الربع الأول من 2020 للمرة الأولى في نحو 30 عاما.
Reuters
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