A + A -

حققت مجموعة كريدي سويس يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في الربح الصافي بالربع الأول من العام، لكنها حذرت من أن جائحة فيروس كورونا العالمية قد تؤثر في الأداء في الفصول القادمة.

وقال البنك السويسري في بيان ”لا يزال من الصعب تقدير حجم التأثير السلبي الاقتصادي لأزمة كوفيد-19 ونحذر من أننا قد نشهد أيضا مزيدا من تعزيز الاحتياطيات ومخصصات انخفاض القيمة في الأرباع المقبلة“ من العام.

وأضاف البنك أنه يعتقد مع ذلك أنه قد يحافظ على أداء مالي ”متين“.

وشهد كريدي سويس ارتفاع صافي الربح إلى 1.314 مليار فرنك سويسري (1.35 مليار دولار)، بمساعدة معدل ضريبة سلبي ومكاسب غير متكررة، وبسبب دفعة لإيرادات التداول من أسواق متقلبة و“مستويات عالية استثنائية لنشاط العملاء“ ساعدت أحيانا في بعض المجالات في تخفيف تراجع في إبرام الصفقات.

وكان 14 محللا استطلع البنك آراءهم قد توقعوا ربحا صافيا في الربع الأول يبلغ في المتوسط 997 مليون فرنك.