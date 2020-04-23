بريطانيا.. أكثر من مليونين اضطروا إلى إجازات بدون راتب

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قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن الشركات البريطانية سجلت إحالة أكثر من مليوني موظف إلى إجازات بدون أجر، بسبب فيروس كورونا منذ انطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور، يوم الاثنين.

وأضاف أن الشركات بحاجة إلى التقدم للبرنامج بحلول نهاية الأربعاء، لتلقي منح حكومية في موعدها لدفع أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر في نهاية الشهر.

وأشارت توقعات حكومية إلى أن برنامج بريطانيا للاحتفاظ بالوظائف المرتبط بفيروس كورونا، الذي يدفع 80 بالمئة من أجورالموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر، قد ينتهي به المطاف إلى تغطية 30 بالمئة من القوة العاملة بسبب التوقفات الناجمة عن الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار كوفيد-19.

وفي وقت سابق، قالت وزراة الصحة البريطانية، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في كل من إنجلترا وويلز، بعدما نبه مكتب الإحصاءات البريطاني أن مصابين كثيرين لم يدخلوا المستشفيات بسبب المرض لكنهم فارقوا الحياة في بيوتهم أو داخل دور رعاية المسنين ومنشآت أخرىز

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الثلاثاء، إن تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستبدأ يوم الخميس، وسط آمال بأن يؤدي طرح المصل عما قريب إلى كبح الجائحة العالمية.