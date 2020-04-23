living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا.. أكثر من مليونين اضطروا إلى إجازات بدون راتب

23
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، يوم الأربعاء، إن الشركات البريطانية سجلت إحالة أكثر من مليوني موظف إلى إجازات بدون أجر، بسبب فيروس كورونا منذ انطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور، يوم الاثنين.
 
 
وأضاف أن الشركات بحاجة إلى التقدم للبرنامج بحلول نهاية الأربعاء، لتلقي منح حكومية في موعدها لدفع أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر في نهاية الشهر.
 
وأشارت توقعات حكومية إلى أن برنامج بريطانيا للاحتفاظ بالوظائف المرتبط بفيروس كورونا، الذي يدفع 80 بالمئة من أجورالموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر، قد ينتهي به المطاف إلى تغطية 30 بالمئة من القوة العاملة بسبب التوقفات الناجمة عن الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار كوفيد-19.
 
وفي وقت سابق، قالت وزراة الصحة البريطانية، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة.
 
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.
 
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100.
 
وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في كل من إنجلترا وويلز، بعدما نبه مكتب الإحصاءات البريطاني أن مصابين كثيرين لم يدخلوا المستشفيات بسبب المرض لكنهم فارقوا الحياة في بيوتهم أو داخل دور رعاية المسنين ومنشآت أخرىز
 
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الثلاثاء، إن تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستبدأ يوم الخميس، وسط آمال بأن يؤدي طرح المصل عما قريب إلى كبح الجائحة العالمية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout