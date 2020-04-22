عمومية "سابك" توافق على توزيع 6.6 مليار ريال عن النصف الثاني

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أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على توزيع نحو 6.6 مليار ريال على المساهمين، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم، بواقع 2.2 ريال للسهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم اجتماع الجمعية، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على استثناء "سابك" من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (76) ، والفقرة (1) من المادة (133) من نظام الشركات.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، يسمح للجمعية العامة غير العادية لشركة "سابك" بتضمين النظام الأساسي للشركة عددا من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.