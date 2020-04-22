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أسهم أوروبا ترتفع بفضل آمال بتخفيف إجراءات العزل العام

22
APRIL
2020
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ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء إذ يبدو أن إيطاليا تتجه لتخفيف قيود شاملة تهدف لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار حذر المستثمرين بشأن تعاف سريع بعد أن أصدرت المزيد من الشركات توقعات مالية تبعث على للقلق.
 
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء عقب انهيار تاريخي لأسعار النفط.
 
وربحت الأسهم الإيطالية 0.9 بالمئة إذ قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن البلاد، وهي من بين الأكثر تضررا في أوروبا، قد تبدأ في تخفيف أوامر صارمة بالبقاء في المنازل اعتبارا من الرابع من مايو أيار.
 
وعلى الرغم من تعافي المؤشر هذا الشهر من مستويات متدنية سجلها في مارس آذار، فإن المؤشر القياسي ستوكس 600 يظل منخفضا 24 بالمئة عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في فبراير شباط ويتوقع محللون تعمق ركود الشركات في 2020 إذ يتسبب توقف شبه تام للأنشطة في الإضرار بأرباح الشركات.
 
وانخفض سهم كيرنج المالكة لجوتشي 6.3 بالمئة بعد يوم من قول الشركة إنها تضررت بشدة في أوائل أزمة فيروس كورونا بسبب اعتماد مجموعة الأزياء على العملاء الصينيين وإنه من السابق لأوانه الحديث عن السرعة التي ستتعافى بها المبيعات في الصين.
 
وارتفع سهم روش هولدينج 2.1 بالمئة بعد أن أكدت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للمبيعات والأرباح في 2020 في ظل ارتفاع الطلب على اختبارها الجديد لمرض كوفيد-19.
Reuters
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