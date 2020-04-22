مصر تصدر لؤلؤا وأحجارا كريمة بـ3 مليارات جنيه في شهر واحد

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن البلاد صدرت أحجارا كريمة ولؤلؤا وحلي بـ3 مليارات جنيه خلال شهر واحد.

ورصدت بيانات الجهاز أن صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي جاءت في صدارة الترتيب بقائمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات في يناير الماضي، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات المصرية منها نحو 203 ملايين و290 ألف دولار، أي تساوي 3 مليارات و252 ألف جنيه مصري.

وأظهرت البيانات أن الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى الإمارات شهدت ارتفاعا كبيرا في يناير مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019، والتي كانت قيمتها نحو 150 مليونا و519 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 52 مليون دولار في شهر واحد فقط.

وشهد إجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفاعا بنسبة 1.4%، حيـث بلغ 2.48 مليــار دولار خـلال شهـر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 102.6%، أسمدة بنسبة 7.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1%، سجاد وكليم بنسبة 22.2%).

وفي المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.4%، حيث بلغت قيمتها 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020، مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 34.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنـسبة 28.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنـسبة 19.2%، ذرة بنسبة 9.7%).