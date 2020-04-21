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الدولار يكسب مع عزوف عن المخاطرة جراء انهيار النفط وكوريا الشمالية

21
APRIL
2020
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استأنف الدولار مكاسبه أمام عملات منتجي النفط يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين إثر هبوط تاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي لأقل من الصفر وعزوفهم عن المخاطرة حتى بعد صعود الخام.
 
كما لقي الدولار دعما جراء قلق حيال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عقب تقارير إعلامية تفيد تلقيه علاجا عقب خضوعه لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية.
 
وهوى الخام الامريكي في التعاملات الآجلة لأقل من الصفر يوم الاثنين بفعل تخمة المعروض وضعف الطلب نتيجة أزمة فيروس كورونا ولكنه استطاع الصعود فوق الصفر في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.
 
ومقابل الكرونة النرويجية، زاد الدولار الأمريكي 0.28 بالمئة إلى 10.4722 وكان قد كسب يوم الاثنين 1.2 بالمئة. وسجل الدولار 24.1040 بيزو مكسيكي بعدما قفز 1.3 بالمئة في اليوم السابق.
 
وصعدت العملة الامريكية 0.2 بالمئة إلى 75.758 روبل روسي كما ارتفعت مقابل نظيرتها الكندية إلى 1.4162 دولار كندي بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين.
 
وكانت عملة كوريا الجنوبية من أكبر الخاسرين وهوت نحو واحد بالمئة إلى 1232.15 وون مقابل الدولار بعد أن أوردت سي.إن.إن أن كيم في خطر شديد بعد جراحة.
 
لكن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية والحزب الشيوعي الصيني فندت هذه التقارير الإعلامية.
 
وارتفع الدولار إلى 0.9702 فرنك سويسري فيما استمر النزوح للملاذ الآمن في دعم العملة الأمريكية. ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2411 دولار.
 
واستقر الدولار عند 107.47 ين.
ونزل اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0841 دولار أمريكي. ومقابل الاسترليني، لم يطرأ تغير على العملة الموحدة عند 87.38 بنس.
Reuters
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