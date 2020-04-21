living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"رونغ شنغ" الصينية تشتري خاما من الشرق الأوسط وأمريكا

21
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت مصادر تجارية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "رونغ شنغ" الصينية اشترت نحو 3 ملايين برميل نفط، تحميل يونيو، من خامات الشرق الأوسط، ونحو مليون برميل من خام ألاسكا نورث سلوب الأمريكي.
 
واشترت الشركة أيضا خام مربان الإماراتي، ويُرجح أن الكمية مليون برميل، وكان السعر بخصم فوري نحو 9.5 دولار عن الأسعار المعروضة لخام دبي، بالإضافة إلى شراء خام أم اللولو الإماراتي أيضا، ويرجح أن الكمية نحو 500 ألف برميل، وحُدد السعر بخصم فوري يتجاوز تسعة دولارات للبرميل عن سعر خام دبي.
 
كما اشترت الشركة الصينية خام زاكوم العلوي الإماراتي، ويُعتقد أن الكمية 500 ألف برميل، وتحدد السعر بخصم فوري مقارنة بسعر البيع الرسمي.
 
كما اشترت خام الشاهين القطري، ويُرجح أن الكمية 1.5 مليون برميل، بخصم فوري يزيد بعشرة دولارات للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي، وهو مستوى مماثل لآخر تم تسجيله في عطاء أجرته في وقت سابق قطر للبترول.
 
واشترت "رونغ شنغ" أيضا خام ألاسكا نورث سلوب بكمية قدرها 980 ألف برميل على الأرجح، بخصم فوري يزيد بـ8 دولارات للبرميل عن خام برنت في بورصة إنتركونتننتال على أساس التسليم، ومن المرجح أن يصل الخام في يوليو تموز.
 
وقالت المصادر إن الشركات البائعة هي "توتال" و"إكسون موبيل" و"بي. بي" و"كونوكو فيليبس".
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout