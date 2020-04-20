living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يهبط وسط شكوك خطة "فتح أميركا"

20
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نزل الذهب إلى أقل مستوى فيما يزيد على أسبوع بفعل قوة الدولار، وسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1675.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:16 صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من أبريل في وقت سابق.
 
وفي العقود الأميركية الآجلة، فقد الذهب 0.7 بالمئة ليسجل 1687.10 دولار. 
 
وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس، "انحسار التفاؤل (حيال آفاق النمو) عامل من الطبيعي أن نتوقع أن يدعم أسعار الذهب، لكننا لا نرى ذلك في الوقت الحالي.
 
وتابع: "لعل الأمر يتعلق بالقوة في الدولار الأميركي، الذي لم يتحرك تحركا كبيرا على نحو خاص، لكنه أعلى".
 
وكان المعدن الأصفر نزل 2 بالمئة يوم الجمعة، توقعا لإعادة فتح الاقتصاد قريبا.
 
وارتفع الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا 0.1 بالمئة، مع ترقب المستثمرين مزيدا من الأنباء السيئة بشأن تداعيات الفيروس وتحرك الحكومات في أرجاء العالم بحذر تجاه إعادة فتح اقتصاداتها.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2204.81 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 775.83 دولار، في حين استقرت الفضة عند 15.13 دولار للأوقية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout