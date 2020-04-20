أسهم الخليج ترتفع بفضل تصيد الأسهم وآمال "علاج كورونا"

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ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، الأحد، مع بحث المستثمرين عن الأسهم الرخيصة عقب خسائر على مدار جلستين، وبفضل آمال حيال تجارب سريرية على عقار لعلاج مرض كوفيد-19.

ورفعت جلياد ساينسز للأدوية يوم الجمعة حجم المشاركة المستهدف في تجارب لعقارها ريمديسيفير التجريبي على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 إلى 3600 مريض بعد يوم تقرير إعلامي أورد أن العقار واعد.

وفي دبي، زاد المؤشر 2.9 بالمئة، حيث قفز سهم أكبر مصارفها، الإمارات دبي الوطني، 3.7 بالمئة في حين ارتفع سهم إعمار العقارية 4.1 بالمئة.

وقالت حكومة دبي على تويتر يوم الجمعة إن الإمارة مددت برنامج التعقيم المفروض على مدار الساعة أسبوعا.

وارتفع مؤشر أبوظبي 2.8 بالمئة، بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الوطني، أربعة بالمئة وزيادة 2.9 بالمئة في سهم اتصالات.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، بفضل مكاسب سهم الاتصالات السعودية البالغة اثنين بالمئة وصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.8 بالمئة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرا لمركزها المالي واحتياطياتها الضخمة، فضلا عن دين حكومي منخفض نسبيا.

وحث الوزير صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء في ظل عدم التيقن المتزايد وسط تفشي فيروس كورونا.