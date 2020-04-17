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الأمم المتحدة: تداعيات كورونا الاقتصادية تهدد ملايين الأطفال

17
APRIL
2020
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حذرت الأمم المتحدة الخميس من احتمال وفاة مئات آلاف الأطفال هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كورونا قائلة إن عشرات ملايين آخرين قد يقعون في براثن الفقر المدقع نتيجة للأزمة.
 
وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش: "ينبغي علينا الآن التحرك للتصدي لكل هذه التهديدات التي تواجه أطفالنا... ينبغي للزعماء القيام بكل شيء في سلطاتهم لتخفيف أثر الوباء. ما بدأ كطارئ صحي عام تضخم إلى أن (أصبح) اختبارا رهيبا للتعهد العالمي بعدم إهمال أي شخص".
 
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن "المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الأسر نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي قد تسفر عن مئات الآلاف من وفيات الأطفال الإضافية في 2020 مما سيبدد التقدم الذي تحقق في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية بتقليل وفيات الأطفال".
 
وفي ظل إغلاق الأنشطة التجارية ودفع أكثر من مليار شخص إلى ملازمة المنازل لتجنب انتشار الفيروس، توقع صندوق النقد الدولي أن يعاني العالم هذا العام من أشد انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
 
وقالت الأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 42 و66 مليون طفل قد يسقطون في فقر مدقع هذا العام نتيجة لأزمة كورونا لينضموا إلى ما يقدر بنحو 386 مليون طفل يعيشون بالفعل في فقر شديد بحسب تقديرات العام الماضي.
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