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بعد تقليص المعونة.. دعم أميركي للفلسطينيين بـ5 ملايين دولار

17
APRIL
2020
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قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم 5 ملايين دولار للفلسطينيين لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا.
 
وجاء التبرع الذي أعلنه فريدمان بعد سنوات من تقليص إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات التي تقدمها للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
 
وقال فريدمان على تويتر: "يسعدني جدا أن تقدم الولايات المتحدة 5 ملايين دولار للمستشفيات والأُسر الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الفورية، التي تنقذ الحياة، فيما يتعلق بمكافحة كوفيد-19".
 
وأضاف "الولايات المتحدة وبصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم ملتزمة بمساعدة الشعب الفلسطيني".
 
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الخمسة ملايين دولار ستكون بمثابة مساعدة دولية في حالات الكوارث من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فيما لم يصدر تعليق من جانب الفلسطينيين.
 
وقلصت إدارة ترامب منذ عام 2018 مئات ملايين الدولارات من المساعدات للفلسطينيين، واعتبر كثيرون التخفيضات محاولة للضغط على الفلسطينيين للعودة لمائدة التفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل.
 
وقاطع الفلسطينيون جهود ترامب للسلام منذ 2017 واتهموه بالانحياز لإسرائيل بعد أن أعلن القدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب بعد ذلك.
 
وأعلن ترامب خطته للشرق الأوسط في يناير، وبينما رحبت بها إسرائيل، رفضها الفلسطينيون بشكل مطلق، وذلك لأنها، في جزء منها، تؤيد احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في أراضي الضفة الغربية، التي استولت عليها في حرب عام 1967.
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