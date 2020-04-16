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الملك سلمان يطلق مبادرات جديدة لمواجهة تبعات كورونا

16
APRIL
2020
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أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، بسلسلة مبادرات إضافية من أجل مواجهة تبعات جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".
 
وبحسب "واس"، فإن المبادرات الجديدة تتضمن تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
 
وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 في المئة لمدة شهرين (أبريل- مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
 
ومن المبادرات أيضا، السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 في المئة من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل- مايو- يونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من يناير 2021.
 
يضاف إلى ذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
 
وتشمل المبادرات الملكية في السعودية، إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
 
كما تتضمن تخصيص مبالغة إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي، بهدف رفع جاهزية القطاع وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.
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