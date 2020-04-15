وزير الخزانة التركي: ندير المرحلة الحالية دون اللجوء للمؤسسات الدولية

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أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أن تركيا لم تلجأ لأي مؤسسة أو منظمة دولية خلال إدارتها للمرحلة الحالية من وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح مصور له، نشره على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء.

وقال ألبيرق "ندير المرحلة الحالية دون أن نطلب دعما أو مساعدة من أي مؤسسة أو منظمة دولية".

وأشار إلى أنه تم تخصيص 12.1 مليار ليرة تركية (نحو 1.7 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ2.1 مليون مواطن.

وأضاف أن الحكومة التركية خصصت أيضا 36.326 مليار ليرة (5.2 مليار دولار) لدعم الصناعيين في مواصلة العمل والإنتاج دون إنقطاع.

كما ذكر أن إجمالي التمويل المخصص لأصحاب المحال التجارية بلغ 6.737 مليار ليرة تركية ( 985 مليون دولار).

وفي مارس الفائت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخصص لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة في تركيا وتفادي تسجيل أي خسائر.