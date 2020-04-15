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النفط يرتفع جراء إقبال على مشتريات رخيصة وآمال ببناء احتياطي

15
APRIL
2020
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ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء متعافية من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة مدعومين بآمال بأن الدول المستهلكة ستسعى لملء الاحتياطيات الاستراتيجية.
 
ولكن القلق بشأن التخمة في ظل إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بفيروس كورونا وتحذير من صندوق النقد الدولي من ركود شديد يكبحان المكاسب.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 29.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش بعدما نزلت 6.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 20.49 دولار عقب تهاويه 10.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
ومُني الخامان القياسيان بخسائر حادة يوم الثلاثاء جراء مخاوف من أن الخفض القياسي للإنتاج العالمي لن يعوض انهيار الطلب على الوقود بسبب جهود احتواء فيروس كورونا.
 
وقال كازوهيكو سايتو المحلل في فوجيتومي ”قلص المستثمرون مراكز البيع بعد تأكيد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي“.
 
وتابع أنه قبل التقرير الخاص بالمخزونات الأمريكية ”باعوا بكثافة توقعا لمثل هذه الزيادة“.
 
وبحسب معهد البترول الأمريكي، زادت مخزونات الخام بواقع 13.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل نيسان أكثر من توقعات المحللين بزيادة 11.7 مليون برميل.
 
كما لقي النفط دعما من آمال بمشتريات ضخمة من الدول المستهلكة من المخزونات الاستراتيجية.
Reuters
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