بالمليارات.. كورونا يكبّد الخطوط الصينية خسائر فادحة

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أعلنت هيئة تنظيم الملاحة الجوية، الأربعاء، أن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت خسائر قياسية في فبراير بلغت 20.96 مليار يوان، بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد، في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني في الصين خلال مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.