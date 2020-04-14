living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقديرات بخسائر قياسية لسوفت بنك تجدد التركيز على بيع الأصول

14
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قدرت مجموعة سوفت بنك أنها ستتكبد خسائر قياسية تبلغ نحو 13 مليار دولار للسنة المالية بالكامل بضغط من خسارة في صندوق رؤية التابع لها والبالغ حجمه 100 مليار دولار، مما جدد التركيز على خطة لبيع أصول من أجل جمع سيولة وإعادة الثقة.
 
وانخفضت أسهم سوفت بنك بما يصل لأربعة في المئة يوم الثلاثاء قبل أن تعوض خسائرها وتغلق على ارتفاع يقترب من خمسة بالمئة بعد أن قالت المجموعة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين إنها تتوقع أن يتكبد صندوق رؤية خسارة 1.8 تريليون ين (16.7 مليار دولار) في السنة المالية بأكملها بسبب تدهور أداء استثماراته في قطاع التكنولوجيا.
 
والأداء الكارثي للصندوق، الذي علق ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي سمعته عليه، سيتسبب في أكبر خسارة سنوية للمجموعة بما يسلط الضوء على الحاجة لخطته لجمع ما يصل إلى 4.5 تريليون ين عبر بيع أصول.
 
وجاء الارتفاع في أسهم سوفت بنك يوم الثلاثاء بعد تعليق من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية قالت فيه إن أثر الخسائر السنوية المتوقعة على التصنيف الائتماني للمجموعة محدود ولن تؤثر بصورة كبيرة على معدلات الدين.
 
لكن رغبة سوفت بنك في الحصول على قروض عبر استثماراتها يضيف لغياب الشفافية بشأن أوضاعها المالية. واستخدمت المجموعة ثلث حصتها في شركة سوفت بنك كضمان كما استغلت استثماراتها مع صندوق رؤية لجمع السيولة أيضا.
 
وسجل صندوق رؤية خسارة قيمتها نحو 800 مليار ين في تسعة أشهر حتى ديسمبر كانون الأول.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout