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صندوق النقد يخفف أعباء ديون 25 دولة

14
APRIL
2020
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أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.
 
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد، لفترة مبدئية ستة أشهر.
 
وأضافت أن الصندوق الائتماني لإحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا، و100 مليون دولار من اليابان، ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.
 
ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.
 
وقالت جورجيفا في بيان "هذا يتيح منحا لأعضائنا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لتغطية التزامات ديونها إلى صندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية ستة أشهر، وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة."
 
وحثت الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص في أموال الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث، لإتاحة تخفيف لخدمة الديون لفترة تصل إلى  عامين للأعضاء الأكثر فقرا بالصندوق، بينما تتخذ إجراءات للرد على فيروس كورونا.
 
وقال صندوق النقد إن المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على تخفيف لخدمة الديون من الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث هى أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر ومالاوي ومالي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيب وسيراليون وجزر سولومون وطاجيكستان وتوغو واليمن.
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