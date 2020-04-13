ترمب: 32 مليار دولار لإنقاذ شركات الطيران الأميركية

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يجب إنقاذ شركات الطيران الأميركية، وإن إدارته تستعد لكي تقدم لهم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية شروط منحة حجمها 32 مليار دولار لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس الجمهوري، في معرض إعادة نشر تغريدة مقال لمعلق على قناة فوكس نيوز عن إنقاذ قطاع الطيران، "ليس جيدا، لكن هكذا الوضع. يجب إنقاذ شركات الطيران!".

وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ اتفقا الشهر الماضي، على خطة تحفيزية للاقتصاد بتريليوني دولار، تتضمن 130 مليار دولار لدعم المستشفيات، و150 مليار دولار لمساعدة الولايات والسلطات المحلية.