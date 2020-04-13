اتفاق خفض الإنتاج يرفع أسعار النفط في آسيا

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ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصباحا ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03 في المئة إلى 24.36 دولارا، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6 في المئة.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولارا (أي بارتفاع 5 في المئة)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2 في المئة بتعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولارا.

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلس) مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

جدير بالذكر أن مجموعة "أوبك" وشركائها (مجموعة أوبك بلس)، اتفقت الأحد على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.