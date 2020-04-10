بعد اجتماع "أوبك +".. المكسيك تعطل اتفاق "خفض الإنتاج"

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كشف وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الجمعة، أن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم الخميس.

وقال الفاضل في منشور على تويتر "أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت مجموعة "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أعلنوا، الخميس، الاتفاق على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.

وانهارت أسعار الذهب الأسود إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين بسبب تراجع الطلب الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي من جراء وباء كوفيد-19.

وعصر الخميس بدأت الدول الكبرى المنتجة للنفط، وفي طليعتها دول منظمة أوبك وروسيا مباحثات عبر الفيديو سعياً للتوصّل إلى اتفاق على خفض كبير في الإنتاج.