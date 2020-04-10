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اتصال مشترك بين الملك سلمان وترامب وبوتن بعد اجتماع أوبك +

10
APRIL
2020
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استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +"، الخميس، وذلك في اتصال هاتفي مشترك.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إن الاتصال تناول أهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط، للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.
 
وكانت مجموعة "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار "مجموعة أوبك +"، اتفقوا الخميس، على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، بهدف رفع الأسعار المتراجعة من جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.
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