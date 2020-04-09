السعودية تطرح مناقصة لشراء نحو 600 ألف طن من علف الشعير

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قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، المشتري الرئيسي الحكومي للقمح في المملكة، يوم الخميس إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 600 ألف طن من علف الشعير لتؤكد بذلك تقارير سابقة نقلا عن تجار.

والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو العاشر من أبريل نيسان. وأضافت المؤسسة أن المناقصة تطلب وصول علف الشعير إلى المملكة خلال يوليو تموز وأغسطس آب.

وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب في بيان إن هذه ثالث مناقصة لعلف الشعير تطرحها المؤسسة في 2020. وأضاف أن الشحنة البالغة 600 ألف طن تتألف من عشر شحنات فردية للشراء من موردين عالميين.

والعروض المطلوبة لشحنات قدر الواحدة 60 ألف طن. وتحتفظ المؤسسة بحق شراء كمية أزيد أو أقل من المطلوب في المناقصة بنسبة عشرة بالمئة.

وفي المناقصة السابقة المعلنة لشراء علف الشعير في 23 مارس آذار، اشترت المؤسسة 1.2 مليون طن بسعر بلغ 201.04 دولار للطن في المتوسط شاملا تكلفة الشحن للوصول إلى السعودية في مايو أيار ويونيو حزيران.