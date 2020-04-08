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السيسي يطمئن المصريين: لا مشكلة في مخزون القمح الاستراتيجي

8
APRIL
2020
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إنه لا توجد مشكلة في مخزون القمح الاستراتيجي، وإن مصر على استعداد للإنفاق إذا اقتضت الضرورة من أجل الحفاظ عليه.
وأضاف الرئيس المصري "لو الأمر محتاج تعاقدات أغلى أو تعاقدات أكبر فسنفعل".
 
وكان السيسي قد شجع السلطات على زيادة احتياطيات البلاد من السلع الاستراتيجية، في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن الإمدادات الغذائية بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وقال مجلس الوزراء المصري في وقت سابق، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح كافية لمدة أربعة أشهر، قبل الحصاد المتوقع للمحصول المحلي والذي يبدأ في منتصف أبريل.
 
والخميس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر، وهي أكبر مشتر للقمح في العالم، لديها احتياطيات من السلع الغذائية الأساسية تكفي لنحو ثلاثة أشهر، لكنها تعكف على زيادتها إلى ستة أشهر، لضمان الإمدادات خلال تفشي فيروس كورونا.
 
وسجلت مصر، الاثنين، 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد الإصابة الأولى في فبراير.
 
كما سجلت البلاد سبع وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 1332 حالة، بينها 85 حالة وفاة.
 
وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن 259 شخصا تعافوا من المرض سريع الانتشار، وخرجوا من المستشفيات حتى الاثنين.
 
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في إفادة تليفزيونية، مساء الاثنين: "تعد مصر من الدول ذات الإصابة البسيطة بالنسبة لعدد السكان، وفقا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية".
 
وفرضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وموطن 100 مليون نسمة، حظر التجول ليلا لمواجهة انتشار الفيروس، وأغلقت مطاراتها ومنتجعاتها السياحية.
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